João Ribas e administração de Serralves ouvidos na comissão parlamentar de Cultura

A comissão parlamentar de Cultura tem marcada para esta terça-feira, com início às 14h, a audição do ex-director artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, ouvindo logo de seguida o conselho de administração da Fundação de Serralves. As audições, pedidas pelos grupos parlamentares do PS e do BE, vêm na sequência da demissão do director de Serralves, João Ribas, que alegou intromissões da administração presidida por Ana Pinho na montagem da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, dedicada ao fotógrafo norte-americano.

A ida de Ribas à comissão parlamentar gera expectativas, porque até aqui o ex-director ainda não prestou declarações sobre o sucedido, tendo-se limitado a emitir um comunicado. A administração de Serralves, por sua vez, prestou esclarecimentos através de uma conferência de imprensa no Porto.

