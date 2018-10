Georges Dussaud homenageado no Plast&Cine em Bragança

O fotógrafo francês Georges Dussaud (n. Brou, Bretanha, 1934) é o homenageado, durante dois dias, na edição de 2018 do Plast&Cine, com exposições, conversas e arte pública espalhados por diversos espaços culturais de Bragança, divulgaram os promotores.

O homenageado estará presente nos dois dias – sexta-feira e sábado – no evento a que se associam também o comércio, instituições sociais e escolas, com mais de 200 intervenientes, numa organização da Câmara Municipal de Bragança e da Editorial Novembro/Edições Cão Menor.

Georges Dussaud passou por Bragança na década de 1980 e "retratou como ninguém uma terra que não é a sua, conseguindo captar a essência de um povo ao registar em fotografia as pessoas e o seu modo de vida, os rostos, o quotidiano, as tradições", como foi vincado na apresentação do evento.

"Que emoções sentirá hoje o fotógrafo e de que maneira o passado ajuda a entender o presente" é o desafio da 8.ª edição do Plast&Cine, que decorre pela terceira vez em Bragança e que, ao longo dos anos, tem homenageado figuras ligadas às artes, divulgando a sua vida e obra com o envolvimento das comunidades e interacção do público com os homenageados.

O presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, destacou esta segunda-feira, na apresentação do programa, o "trabalho excelente" que o fotógrafo francês tem feito na promoção da principal marca deste território, que é a própria identidade.

"É um fotógrafo que tem vindo a retratar de forma muito positiva aquilo que é a realidade não só de Bragança mas da região, desde há 40 anos a esta parte que tem vindo a fazer este trabalho e que culminou inclusivamente neste centro de fotografia aqui em Bragança", observou.

O Centro de Fotografia, onde decorreu a conferência de imprensa de apresentação do evento, é apresentado como sendo "hoje um equipamento também de referência e que tem vindo a ganhar mais importância porque também o próprio município, em conjunto com outras entidades, tem tido a preocupação" de ali realizar várias actividades.

O centro receberá uma das exposições do Plast&Cine, Georges Dussaud: A norte do norte - Trás-os-Montes na década de 80, com curadoria de Jorge da Costa, director do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

O Plast&Cine é, para o autarca, "um evento que tem a sua importância sob o ponto de vista cultural e marca de forma positiva aquilo" que tem sido feito no concelho transmontano, nesta área.

As iniciativas do Plast&Cine 2018 estão programadas para nove equipamentos culturais da cidade de Bragança e também na rua, nomeadamente no centro histórico, onde decorrerá, na praça da Sé, a abertura e a sessão de boas-vindas ao homenageado, como adiantou Avelina Ferraz, da Editorial Novembro.

"Em Bragança, a cultura é valorizada e nota-se nos espaços culturais que a cidade tem. O Plast&Cine vai tentar estar em todas elas com exposições de fotografia, porque é a temática deste ano, e conversas com fotojornalistas", indicou.

Uma das preocupações da organização, segundo a vereadora da Cultura, Fernanda Silva, foi "o modo como envolver a comunidade escolar" e, desde a semana passada, que têm sido realizados nas escolas oficinas de que resultaram trabalhos que vão ser expostos no Plast&Cine.

Outra das exposições terá "memórias colectivas" das instituições sociais e dos utentes na acção Museu Anos 80.

Pelas ruas do centro de Bragança será possível encontrar 17 montras de lojas decoradas em homenagem a Georges Dussaud, numa iniciativa das lojas que se juntaram ao evento, de acordo com a vereadora.

A noite de sexta-feira será preenchida com a conversa dos fotojornalistas Adriano Miranda (do PÚBLICO), Lucília Monteiro e Violeta Santos Moura. No segundo dia, o ponto alto é a conferência Georges Dussaud - Vida e Obra, que conta com as presenças, para além do homenageado, de Graça Morais, Joana Providência, Clara Crabbé Rocha, Sérgio C. Andrade (jornalista do PÚBLICO) e José Rodrigues Monteiro.

O Plast&Cine homenageou, desde 2009, Emília Nadal, José Rodrigues, Roberto Chichorro, Júlio Pomar, Graça Morais e Souto Moura.

