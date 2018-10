Director do Museu de Serralves diz que foi obrigado a tirar duas fotografias da exposição de Mapplethorpe

João Ribas, ex-director artístico no Museu de Serralves, acaba de afirmar aos deputados da comissão parlamentar de Cultura, para a qual foi convocado pelo Bloco de Esquerda (BE) a prestar esclarecimentos sobre a sua demissão, que a comissão executiva da Fundação de Serralves, presidida por Ana Pinho, interferiu várias vezes na montagem da exposição dedicada ao artista norte-americano Robert Mapplethorpe.

Fazendo o calendário das alegadas intromissões da referida comissão, Ribas falou de “actos específicos de censura”, sublinhando, em particular, o facto de ter sido por ela obrigado a retirar da exposição duas obras — Dennis Speight (1980) e Larry (1979). É a primeira vez que João Ribas nomeia quais as obras que a 26 de Setembro, em comunicado, mencionava já como tendo sido objecto de ordem directa da administração da fundação para retirada.

No dia 17 de Setembro, lembrou em resposta ao deputado Jorge Campos, do BE, terá sido chamado pela comissão a “construir um muro” e a “refazer parte da exposição”, muito provavelmente para garantir a possibilidade de criar espaços de acesso reservado. A 18 foi convocado a “relocalizar obras” e a voltar a mexer no layout expositivo e no dia seguinte, data em que chegaram os representantes da Fundação Robert Mapplethorpe, a palavra “cancelada” chegou a ser usada (por quem, o antigo director não especificou). A 20 de Setembro, uma hora antes da conferência em que Robert Mapplethorpe: Pictures seria apresentada aos jornalistas, mandaram-no retirar as duas obras já mencionadas (Dennis Speight e Larry).

“Tentei contornar, mas não pactuar”, disse João Ribas. “Demiti-me porque não podia admitir.”

No começo da sua intervenção, João Ribas evocou o seu currículo de curador nos Estados Unidos e lembrou que regressou a Portugal para assumir a subdirecção do Museu de Serralves quando esta era liderada pela australiana Suzanne Cotter. Concorreu ao cargo de director depois de a própria administração da Fundação lhe ter sugerido que o fizesse. A mesma administração que, garantiu, recebeu “de forma muito entusiástica” a possibilidade de expor a obra de Mapplethorpe, uma “referência da arte do século XX”, um artista que considera ser “controverso, mas também um classicista”. A mesma administração que, em meados de Setembro, terá feito com que Ribas sentisse que "não tinha condições" para continuar a ser director artístico.

