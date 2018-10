Direcção-Geral do Património Cultural vai ter mais 10 milhões de euros

O Governo anuncia no seu projecto de OE para 2019 uma despesa total consolidada de 501,3 milhões de euros (ME), o que equivale a um aumento de 12,6 (e 56 milhões de euros) relativamente ao corrente ano. Estes números configuram “um valioso reforço na trajectória de crescimento, de investimento e de consolidação das estruturas públicas”, com especial atenção “à criação artística e à valorização do património”, diz o preâmbulo do projecto de OE para 2019, apresentado na noite desta segunda-feira na Assembleia da República (AR).

Os números detalhados na distribuição das verbas por cada um da dezena de organismos dependentes do Ministério da Cultura (MC) confirmam esse aumento, de resto prometido em Julho passado pelo primeiro-ministro na AR, quando disse que o orçamento para este sector em 2019 seria “o maior de sempre”.

Não sendo possível, para já, aferir da verdade da comparação histórica, a verdade é que oito dos dez organismos do Ministério da Cultura citados no projecto de OE registam subidas nas suas dotações, sendo a mais relevante a da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que obterá mais perto de 10 ME: 50,1 milhões em vez dos 40,7 milhões no ano anterior.

Registarão também aumentos o Opart – Organismo de Produção Artística (que gere o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado), com 22,4 ME (21,1 milhões no ano passado); a Fundação Centro Cultural de Belém, com 17,3 ME (contra 16,8); o Instituto do Cinema e Audiovisual, com 16,2 ME (15,9); o Teatro Nacional D. Maria II, com 7,2 ME (5,9), o Teatro Nacional São João, com 6,4 ME (5,4); a Cinemateca Portuguesa, com 4,7 ME (4,1); a fundação Côa Parque, com 1,8 ME (1,5).

A única entidade que terá uma verba inferior à do orçamento anterior é o Fundo de Fomento Cultural – 31,6 ME, menos cerca de 300 mil euros; enquanto o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural regista exactamente a mesma verba: 383.278 euros.

Estão ainda por especificar os montantes da despesa de organismos designados por "Serviços Integrados", nomeadamente a Direcção-Geral das Artes, a Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, a Biblioteca Nacional de Portugal e direcções regionais de Cultura.

Na declaração de intenções que precede os números do OE 2019, o Governo de António Costa reclama que, “na presente legislatura, o orçamento para a Cultura aumentou 39,6%”, e enumera uma lista de realizações e avanços registados nos últimos dois anos – alguns deles com expressão ou conclusão no decorrer de 2019. Serão os casos da inauguração, anunciada para o dia 27 de Abril do próximo ano, do Museu da Resistência e da Liberdade, em Peniche, e da instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra, além da "recuperação e valorização do património cultural da Sé Patriarcal de Lisboa".

No sector das Artes, “o investimento ultrapassou o patamar de 2009, atingindo, em 2019, 23,8 milhões de euros”, diz o texto do OE, reivindicando um aumento de 74% face a 2015.

Ainda neste sector, promete-se a chegada do Plano Nacional das Artes ao público escolar, em ligação com os programas nacionais de Leitura e de Cinema, cuja “fase inicial de implementação terá um orçamento de 368 mil euros” no próximo ano.

No âmbito da promoção da actividade cultural, em 2019 estabelece-se a aplicação da taxa reduzida do IVA – de 6% no Continente, 4% na Região Autónoma dos Açores e 5% na Região Autónoma da Madeira –, nas entradas em espectáculos de canto, dança, música, teatro e circo realizados em recintos fixos ou em circos ambulantes. Em paralelo, prevê-se uma autorização legislativa para que o Governo crie um regime simplificado de tributação em IVA, que inclua eventualmente um regime especial de compensação do IVA direccionado para salas independentes de cinema e espaços de exibição pública de obras cinematográficas e audiovisuais de carácter independente.

Também para 2019 é prometida a criação do Arquivo Sonoro Nacional, e, no plano da afirmação internacional, depois da presença portuguesa na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, já no próximo mês de Novembro, é anunciada a celebração de “festivais de cultura recíprocos com a China”.

