As tecnologias estão entranhadas nos hábitos dos pais que as usam diariamente (907) ou várias vezes ao dia (968) para entretenimento (1673), por obrigatoriedade laboral (1615) – “é notório o atenuamento da fronteira entre as esferas do trabalho e do lazer”, aponta o estudo –, para se manter informado (1455) e para contactar com a família e amigos (1224). Por isso, é natural que cheguem cedo à vida dos filhos. Por exemplo, na Suécia, em 2011, metade das crianças de 3 anos acedia à web e em 2013 a idade diminuiu para os 2 anos; na Bélgica são 70% as crianças que desde os 3 e 4 anos acedem à Internet; em Portugal (num inquérito de 2017 em 656 lares com crianças de 3-8 anos) verificou-se que 63% das crianças tinha tablet para uso pessoal e 18% smartphone, refere o estudo Happy Kids sobre as perspectivas das famílias – a segunda parte deste estudo, feito a partir de 81 entrevistas presenciais com famílias que participaram no inquérito online.

Entre estas 81 famílias, as mães são "altas utilizadoras" e os pais "utilizadores médios", ou seja são famílias “proficientes” na utilização das tecnologias. A maioria das crianças tem tablet pessoal e muitos, sobretudo entre os 6 e os 8 anos, têm smartphone que usam em casa para comunicar com os amigos. As actividades preferidas são os jogos e os vídeos do YouTube. Os pais impõem regras como o controlo do tempo de utilização. Mas os miúdos preferem usar os dispositivos quando estão sozinhos. Aos pais é recomendado que se envolvam para "guiar as crianças numa utilização segura".

A terceira fase deste estudo será voltada para a indústria de conteúdos para que tome conhecimento do que pensam os pais. A esta, as investigadoras também fazem algumas recomendações como "adequar os conteúdos às idades das crianças, colocando a segurança e o bem-estar destas acima de tudo". É necessária mais investigação, defende Rita Francisco, daí que se pretenda repetir estes estudos com "alguma frequência".