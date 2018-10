De visita a Austrália, Duques de Sussex recebem um canguru de peluche para o bebé

O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram esta semana que vão ser pais pela primeira vez na Primavera do próximo ano. O bebé já tem, pelo menos, um canguru de peluche (chamado Joey) e uma botas UGG, oferecidos pelo Governador-geral da Austrália, Peter Cosgrove. Os duques de Sussex começaram esta terça-feira uma visita de duas semanas a países da Commonwealth.

Após a recepção na residência oficial do Governador-geral, no primeiro dia em Sydney, Harry e Meghan visitaram o jardim zoológico Taronga — onde conheceram os dois coalas baptizados com os seus nomes, em honra da visita — e atravessaram a baía de barco para a Ópera de Sydney, para assistirem ao ensaio de uma peça (Spirit 2018) da Bangarra Dance Theatre, uma companhia de dança aborígene.

Enquanto cumprimentavam uma multidão de cerca de duas mil pessoas, segundo o Evening Standard, Harry reencontrou-se com Daphne Dunne, uma mulher de 98 anos, que o príncipe tinha conhecido na sua viagem a Austrália em 2015 e voltara a encontrar no ano passado. "Estava à sua procura antes e tive esperança que estivesse cá, é bom vê-la outra vez", terá dito Harry a Dunne, antes de apresentar Meghan.

Com um vestido branco da marca Karen Gee, a duquesa de Sussex mostrou uma barriga de grávida ainda pouco evidente. O site da marca australiana chegou a ir abaixo devido à quantidade de tráfego, segundo o Independent. A marca foi fundada pela criadora do mesmo nome, uma ex-concorrente de um concurso de beleza australiano para pessoas acima dos 25 anos, casadas ou com filhos. Ao final da tarde, para o evento na residência do Governador-geral, a duquesa mudou para um vestido verde da marca americana Brandon Maxwell.

A visita internacional de 16 dias dos duques de Sussex inclui a Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Tonga. É a segunda vez que viajam juntos para fora de Inglaterra em funções oficiais. Em Julho estiveram dois dias na Irlanda. A passagem pela Austrália acontece nas vésperas dos Invictus Games, um torneio internacional dedicado a veteranos de guerra, fundado em 2014 pelo príncipe. Foi na edição do ano, no Canadá, que Harry e Meghan apareceram juntos pela primeira vez em público.

