Depois do regresso às aulas, o regresso das borbulhas

Não há jovem ou adolescente que não se sinta feliz com o Verão, altura em que as borbulhas secam e, em muitos casos, chegam mesmo a desaparecer. Mas, com a chegada do Outono, voltam a surgir nos rostos. O que se passou? A acne não se foi embora e é preciso voltar aos cuidados que se tinham antes do Verão, recomendam os especialistas.

É sobretudo à exposição solar, durante os meses quentes, que se podem atribuir as alegadas melhorias da pele. “Com o sol a pele fica mais queimada e também mais espessa e assim fecha os canais das glândulas sebáceas. Agora vamos reduzindo o bronzeado, a pele fica mais fininha outra vez e as glândulas ficam mais superficiais", explica o cirurgião plástico David Rasteiro. Trata-se de uma resposta protectora da pele às agressões do Verão.

"Durante o Verão, a acção anti-inflamatória da radiação faz com que as pessoas tenham menos borbulhas", resume a dermatologista Joana Dias Coelho. "Também têm menos stress, que é um elemento agravador das patologias da pele", acrescenta. "É por isso que para uma série de doenças da pele, como a psoríase ou o eczema, utilizamos a fototerapia", que simula a radiação.

"O acne não agrava agora", ressalva a médica. "Simplesmente melhorou no Verão, durante a altura em que houve exposição. E agora com menos exposição há novamente o agravamento." Esta ilusão leva a que os jovens descurem dos cuidados de limpeza e tratamento que tiveram no tempo de aulas, comenta Vanessa Blanco Ferreira, brand manager da Avène. A própria mudança de rotinas diárias contribui para essa alteração de hábitos, nota ainda.

Antes de abordar as especificações que acarreta cada altura do ano, os especialistas lembram que o uso do protector solar, bem como os cuidados gerais de limpeza da pele devem acontecer de Janeiro a Dezembro – o ano todo. Se é dada menos atenção à protecção solar nos meses de Inverno – sendo que, por exemplo, o rosto e as mãos estão expostos o ano inteiro –, por outro lado também há uma tendência para que se descure no Verão alguns cuidados de limpeza e tratamento. Não obstante, agora que os dias de praia começam a findar e as roupas a cobrir o corpo, vale a pena adoptar uma atitude preventiva.

Há uma série de tratamentos de acne, tanto de aplicação tópica como em forma de medicação oral, que têm de ser interrompidos durante o Verão, devido à sua fotossensibilidade. Por isso, segundo Joana Dias Coelho, "esta é uma boa altura para tratar o acne". A médica incentiva a que as pessoas não adiem até Fevereiro ou Março, quando voltam a sentir uma maior incidência de problemas de pele, para tomar acção.

"O acne deve ser tratado", afirma com firmeza. "Não devemos adiar o tratamento de uma doença que pode deixar cicatrizes que são definitivas. Defendo o tratamento do acne precoce. E tratarmos bem. O senso comum defende que o acne vai passar. De facto melhora com a passagem da adolescência, mas deve ser tratado quando aparece — geralmente por volta dos 12, 13, 14 anos, dependendo dos adolescentes."

Quanto aos cuidados gerais para peles acneicas, Dias Coelho recomenda a lavagem da cara com produto para pele acneica, a aplicação de um creme com propriedades para este tipo de pele e a esfoliação duas vezes por semana — sendo este último um conselho para todos os tipos de pele. A esfoliação? "ajuda a retirar impurezas e células mortas", explica.

"Não tenho nada contra as pessoas começarem por lavar a face e aplicar produtos da farmácia", deixando-se guiar pelas recomendações das diferentes marcas, comenta a médica. "Em geral, pode confiar-se se diz que é uma linha para peles acneicas". Contudo, o ideal é procurar um dermatologista, para determinar as necessidades de cada pessoa.

E quando o Verão regressar, é importante não cair na tentação de deixar a rotina diária, propõe Vanessa Blanco Ferreira. "O Verão camufla, mas a causa do problema está lá e persiste", conclui.

