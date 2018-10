Morreu Paul Allen, co-fundador da Microsoft

O co-fundador da Microsoft, Paul Allen, morreu nesta segunda-feira aos 65 anos. O empresário, um dos homens mais ricos do mundo, tinha anunciado no início do mês que se encontrava a fazer tratamentos contra o cancro (linfoma não Hodgkin). A notícia da sua morte foi confirmada pela sua irmã, Jody Allen, e por uma das empresas que tinha fundado, a Vulcan Inc..

Allen morreu na cidade norte-americana de Seattle, onde nascera a 21 de Janeiro de 1953.

O linfoma não Hodgkin é um tipo de cancro linfático que afecta os linfócitos, células especializadas responsáveis pela resposta imunitária.

