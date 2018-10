Chuva, vento e agitação marítima colocam 11 distritos sob aviso amarelo

Onze distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, vento e agitação marítima forte por causa da passagem de um sistema frontal, segundo a meteorologista Joana Sanches.

"Temos a passagem de um sistema frontal. Vamos ter aguaceiros, sendo que hoje [segunda-feira] de manhã já está a ocorrer precipitação no Minho e Douro litoral e em outros locais do litoral. A precipitação pode ser por vezes forte até ao final da manhã", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por causa da precipitação, adiantou Joana Sanches, foi emitido pelo IPMA aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu até às 10h de hoje.

"Também o vento pode soprar por vezes forte com rajadas até 70 quilómetros por hora no litoral até meio da tarde. Nesse sentido, foi emitido aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto até às 19h", indicou.

No que diz respeito à agitação marítima, Joana Sanches adiantou que foi também emitido aviso para todos os distritos da costa ocidental entre as 13h e as 16h de hoje e até às 19h de terça-feira, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

"Para terça-feira não se prevê ocorrência de precipitação. O dia começa com alguma nebulosidade, mas não se prevê precipitação e a tendência é para uma diminuição do vento, sendo apenas temporariamente moderado nas terras altas e durante a tarde nas regiões do litoral oeste", disse.

De acordo com a meteorologista do IPMA, as temperaturas não vão ter grandes alterações esta segunda-feira, mas para terça-feira está prevista uma subida da temperatura máxima e uma pequena subida da mínima na região Sul.

"A subida da máxima em todo o continente vai situar-se entre os 4 e os 6 graus na generalidade do território. É uma subida grande. Por exemplo, em Lisboa, hoje a máxima é 19 graus e amanhã [terça-feira] será 24, em Bragança hoje vão estar 14 e amanhã 20 graus. No entanto, esta subida é temporária porque prevê-se que voltem a descer na quarta-feira", disse.

