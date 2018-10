Barco de pesca naufragou ao largo de Espinho

Uma embarcação de pesca naufragou nas últimas horas, e a sua tripulação está a ser procurada ao largo de Espinho. O Instituto de Socorros a Náufragos na capitania do Porto do Douro e Leixões confirmou ao PÚBLICO que se trata do barco Mestre Silva, e o capitão do Porto da Póvoa de Varzim, onde o barco estava registado, adiantou que já foram recolhidos os corpos de dois pescadores, e que decorrem buscas por mar e pelo ar, para encontrar eventuais sobreviventes deste incidente.

As autoridades ainda têm a expectativa de que que outros elementos da tripulação deste barco, com 13 metros, possam estar a salvo, caso tenha sido accionada a respectiva balsa salva-vidas. Pelo que foi possível apurar, para já, a embarcação, que tinha como porto habitual Leixões, começou a ser procurada por outros barcos da zona, já de noite, desconhecendo-se a hora exacta do naufrágio. Esta manhã foram accionados meios da marinha e do ISN.

Contactado ao final da manhã pelo PÚBLICO, o Presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos homens do Mar, José Festas, confirmou, também, o naufrágio, mas escusou-se a dar mais informações, enquanto não tiver confirmação das autoridades.

