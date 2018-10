Altice repôs 45% das comunicações. 39 mil clientes continuam afectados

Ao final da tarde desta segunda-feira, cerca de 39 mil clientes da rede fixa da Altice continuavam com serviços de voz, Internet e televisão afectados na sequência dos estragos provados pela tempestade Leslie, na madrugada de sábado para domingo.

A empresa de telecomunicações, no mais recente balanço, garante que o trabalho de reconstrução da rede de fibra e cobre “está em curso”, evoluindo ao ritmo que as condições meteorológicas e de acessibilidade permitem – as falhas de energia, os cabos, traçados e infra-estruturas danificadas estão a dificultar a reposição dos serviços.

No domingo, cerca de 70 mil pessoas de sete concelhos da região Centro foram afectadas, especialmente em Coimbra, Aveiro, Leiria e Viseu. Entretanto a Altice repôs 45% de comunicações de clientes de serviço fixo.

Também desde domingo, fez saber a Altice em comunicado, os cerca de 500 funcionários que a empresa alocou para esta tarefa recuperaram cerca de 150 sites móveis, o que permitiu repor parte das comunicações nas zonas afectadas.

O operador não aponta uma data para a reposição integral das telecomunicações, esperando que esta “possa acontecer o mais rapidamente possível, apesar das dificuldades meteorológicas, de acessibilidade no terreno, bem como a especificidade técnica necessária na substituição de equipamentos numa operação desta índole”.

