Presidente “preocupado” com pescadores desaparecidos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está “preocupado” com os pescadores que continuam desaparecidos, depois de o barco Mestre Silva ter naufragado ao início da manhã desta segunda-feira, ao largo de Esmoriz.

A preocupação de Marcelo foi assinalada nesta segunda-feira ao final do dia, através de uma nota publicada no site da Presidência. “Na sequência do naufrágio da embarcação Mestre Silva ao largo de Esmoriz, o Presidente da República contactou o mestre José Festas, presidente da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, a quem expressou a sua preocupação pelos três pescadores, ainda dados como desaparecidos, tendo também manifestado o desejo de rápidas melhoras ao sobrevivente hospitalizado”, lê-se na nota.

No mesmo comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta também que um dos pescadores que seguia na embarcação tivesse já sido encontrado sem vida: “Lamentavelmente, a dureza das condições meteorológicas sentidas nos últimos dias [tempestade Leslie], que afectaram tantos portugueses sobretudo na zona centro do país, e, em particular hoje, a dureza da força do mar acabou por ceifar, precocemente, a vida de um dos elementos da Mestre Silva, expressando o Presidente da República as mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos.”

No barco Mestre Silva, que naufragou nesta segunda-feira, seguiam cinco pescadores, tendo um deles sido resgatado e outro encontrado sem vida. Os outros três pescadores continuam desaparecidos.

