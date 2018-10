Nomes dos novos secretários de Estado são conhecidos nesta terça-feira

João Galamba, economista, 42 anos, é deputado do PS há uma década, foi porta-voz do partido até ao último congresso e sucederá a Jorge Seguro Sanches na secretaria de Estado da Energia a partir de quarta-feira. O seu nome foi avançado com insistência nesta segunda-feira, mas só ao final do dia o PÚBLICO conseguiu confirmar a informação.

Entretanto, até o líder do PSD, Rui Rio, comentou a sua entrada para o Governo. "Penso que não tem nenhuma formação específica na área da Energia. Sendo assim, vejo muito mais aqui a questão de uma certa partidarização da pasta da Energia, do que propriamente colocarmos um técnico que sabe bem aquilo que o sector precisa", afirmou. No caso de se confirmar a nomeação, Rio considera que se trata de “um mau sinal”, sobretudo numa altura em que diz haver “uma tensão entre o Governo e as energéticas, particularmente a EDP”.

"A partidarização não augura nada de positivo e o anterior secretário de Estado estava a fazer um percurso que demonstrava alguma independência, alguma autonomia, nas suas políticas e nas suas decisões. Prevejo que agora não seja assim, mas vamos ver", concluiu.

Há pouco menos de um ano, João Galamba havia assumido ao Expresso que tinha "pretensões a um dia participar num Governo, como secretário de Estado ou ministro". "Obviamente," disse.