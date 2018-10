Slaves 'R' Us: somos todos escravos da sociedade de consumo

Há quatro novos murais nas paredes da Amadora, com o objectivo de nos lembrar que continuamos a ser "escravos do consumo". Slaves ‘R’ Us, o projecto de Mauro Carmelino, está de volta para reforçar a crítica ao sistema das sociedades actuais, depois de quatro anos de pausa.

Mauro teve de dar prioridade ao trabalho nestes últimos anos: “É o que me dá dinheiro no final do mês”, justifica, entre risos. Mauro trabalha na área da publicidade, algo que lhe permite usar o feitiço conta o feiticeiro, isto é, utilizar as ferramentas típicas da sociedade de consumo para a criticar. “Uso as técnicas do sistema para comunicar com as pessoas e para o criticar", explica.

A ideia é demonstrar, através da pintura, que existem “caminhos alternativos”: “O universo está a desestruturar-se e a pintura serve para alertar as pessoas.” Mauro vê-se como uma espécie de "bobo da corte dos tempos modernos", que procura “revelar a verdade com ironia”. A função é “manter viva a revolta” e, por isso, “uma das grandes preocupações é dialogar com a população”. “Arte urbana não é só para enfeitar a cidade”, defende.

Se antes dialogava com a população da Ajuda, agora está confinado à Amadora. Teve de mudar de casa, por culpa das elevadas rendas no centro de Lisboa — o sistema, lá está. Mais um motivo para continuar a pintar. Ainda assim, confessa que gostava de espalhar o Slaves ‘R’ Us pelo país. “Estou à espera dos convites.”