Livros escolares gratuitos

Gostaria de propor uma discussão sobre a situação actual de gratuitidade dos manuais escolares e a sua limitação aos alunos do ensino publico. Há pais, de classe média, com ordenados médios que tomam a decisão de colocar os filhos numa escola privada. Os factores que levam a esta tomada de decisão são inúmeros: ou as escolas públicas da sua área de residência são muito degradadas, ou não oferecem a área de ensino pretendida, ou há questões de organização familiar que não se coadunam com os horários daquelas escolas, ou há especificidades das crianças que os levam os pais a pensar que a escola privada será uma melhor opção.

PUB

Se pensarmos bem, estes pais pagam duplamente a educação dos filhos, pagam os seus impostos ao Estado (como cidadãos normais) mas decidem fazer o esforço financeiro de pagar adicionalmente uma escola privada. Nessa altura fazem opções (e às vezes verdadeiros malabarismos) para equilibrar o orçamento familiar, como no meu caso pessoal.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acontece que ao fazermos isso o Estado deixar de contar com a existência das nossas crianças para tudo o que tenha a ver com a educação. O caso dos livros escolares é o mais paradigmático (embora existam outros programas apenas destinados a crianças do ensino público, sem grande justificativa). É que na verdade os livros escolares não são gratuitos para as crianças portuguesas. Os livros escolares são gratuitos exclusivamente para as crianças do ensino público. O porquê desta distinção não é claro. A lógica não é meramente económica porque os rendimentos dos pais do ensino público também não são tidos em conta. Nem as crianças do ensino privado são excluídas por os pais terem altos rendimentos. É simplesmente por serem do ensino privado. Se a justiça distributiva fosse um critério, então talvez fosse mais lógico esquecer se os alunos são do ensino público ou privado e ter em consideração os rendimentos das famílias na altura de decidir quem tem direito a livros gratuitos.

PUB

Para não parecer que sou apenas advogada em causa própria gostaria de fazer uma equivalência a uma outra esfera com que a qual as pessoas sem filhos em idade escolar também se poderão rever. A da saúde por exemplo. Há quem opte pelo privado e quem opte pelo público. Imaginemos que o Estado passava a só comparticipar medicamentos receitados nos serviços de saúde públicos? Como seria vista esta distinção? Obviamente quem utiliza os serviços privados fá-lo por opção, mas é uma opção distinta da de não ter outros apoios do Estado relacionados com a saúde. No meu ponto de vista, esta seria uma situação muito parecida com a que acontece actualmente com os livros escolares e esta distinção discriminatória devia ser um ponto falado com seriedade, sem demagogias sobre pais ricos e pais pobres, nesta altura em que a verba destinada a este benefício está a ser discutida no Orçamento do Estado. Porque esta crianças deveriam ter direitos iguais, nestas como em todas as matérias.

Rita Correia, Lisboa

PUB