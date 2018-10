Síria reabre fronteiras com Jordânia e Israel

As principais fronteiras da Síria com a Jordânia e Israel foram reabertas esta segunda-feira, após terem sido encerradas em 2015 e 2014, respectivamente.

A fronteira de Nassib, entre a Síria e a Jordânia – que transportava milhões de dólares em mercadoria entre as regiões –, reabriu depois de três anos, na sequência da tomada do território do controlo do Daesh, em Julho, com o auxílio das forças militares russas.

Já os Montes Golã, entre a Síria e Israel, foram reabertos aos capacetes azuis da ONU, encerrados há quatro anos devido à guerra entre as regiões.

A fronteira entre a Síria e a Jordânia, conhecida como Nassib no lado sírio, e como Jaber no lado jordano, é uma entrada comercial directa não só entre as regiões, mas para todo o Médio Oriente. O acordo entre os territórios foi estabelecido no domingo, numa reunião na fronteira, segundo a ministra da Informação da Jordânia, Jumana Ghunaimat, em declarações à agência governamental Petra.

“A fronteira de Nassid é uma fonte comercial vital entre dois países irmãos, Jordânia e Síria, e através deles para outros países árabes”, disse em comunicado enviado à agência e publicado no Facebook do primeiro-ministro da Jordânia.

O primeiro dia na fronteira limitou-se à passagem de civis, já que, de acordo com a agência Petra, “os seguranças responsáveis pela passagem de mercadorias não se encontram operacionais”. Dezenas de veículos foram inspeccionados por seguranças e cães, na travessia da Jordânia para a Síria.

“Hoje é uma festa para todas as nações árabes e islâmicas, e para todo o mundo. Esta fronteira é vital para todos os países árabes”, disse Mohammed Khalil, o primeiro sírio na fila de espera, à Associated Press.

“Estou muito feliz, nem consigo expressar o que sinto”, declarou à AFP Hisham Falyoun, empresário sírio e o primeiro a atravessar a fronteira. “Queria ser a primeira pessoa a atravessar para mostrar que a Síria é um local seguro, que a Síria está de volta”, reforçou.

A reabertura deste posto de controlo representa não só “a vitória tangível [da Síria] contra o terrorismo”, disse o vice-primeiro ministro da Síria, Walid al-Moallem, durante uma conferência de imprensa com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Ibrahim al-Jaafari, mas também um potencial alívio financeiro para o governo de Bashar al-Assad. Desde o brotar da guerra civil, em 2011, que o governo sírio está isolado e a sua adesão à Liga Árabe congelada, sendo alvo de boicotes por parte dos restantes países árabes desde então. O retomar de relações económicas poderá ser, assim, uma “vitória diplomática” para Assad.

O Daesh tomou a fronteira Nassib-Jaber em 2015, pondo em causa a principal rota comercial entre a Síria e a Jordânia, o Líbano e os países do Golfo Pérsico. Em Julho, as tropas do governo sírio – em cooperação com a Rússia –, estabeleceram um cessar-fogo com os rebeldes, que levou à libertação do posto de controlo. Após sete anos de guerra civil, o Daesh ainda detém 19 fronteiras sírias com o Líbano, a Jordânia, o Iraque e a Turquia.

A Nassib-Jaber é também uma fonte vital ao escoamento de produtos agrícolas no Líbano. O Presidente Michel Aoun declarou que “a abertura desta fronteira vital após três anos encerrada reviverá os vários sectores produtivos do país e reduzirá o custo de exportação de mercadoria do Líbano para os países árabes”, segundo a televisão libanesa Al-Manar.

“É um dia de vitória”

A reabertura dos Montes Golã foi possível devido a um acordo entre a Síria, Israel e as Nações Unidas, que permitirá aos capacetes azuis – os soldados da força da paz da ONU –, monitorizar a região. Uma bandeira da Síria foi hasteada no posto de controlo de Quneitra esta segunda-feira, durante a cerimónia de reabertura, de acordo com a Associated Press.

Foto A bandeira da Síria foi hasteada nos Montes Golã YOUSSEF BADAWI/LUSA

A fronteira de Quneitra é motorizada principalmente pela força de observadores das Nações Unidas (UNDOF), que retomou o seu posto em Agosto, depois de uma interrupção motivada pela captura de 45 capacetes azuis pelo Daesh, em 2014. Esta onda de violência quebrou o cessar-fogo entre as regiões, assinado em 1974, na sequência da Guerra do Médio Oriente, que estabeleceu que os Golã eram parte do território israelita, e fez as restantes tropas da ONU recuar para Israel.

Soldados das Nações Unidas e membros da população drusa – a principal comunidade da área –, juntaram-se na fronteira. “É um dia de vitória”, disse o chefe druso, Youssef Jarbou, à televisão síria Al-Ikhbariya TV.

A Síria e Israel continuam em guerra desde 1948, mas tudo estava calmo na fronteira antes de o brotar do conflito sírio. Para o director do Departamento de Estudos do Médio Oriente da Universidade de Telavive, Eyal Zisser, a reabertura dos Golã representa o “regresso à normalidade”, disse à AFP.

Para Nazeeh Ibrahim, um dos muitos drusos que testemunharam a abertura da fronteira, as motivações são outras. “Todas as famílias drusas têm família na Síria. Queremos estar com eles”, garantiu à AFP.

Texto editado por Ana Gomes Ferreira

