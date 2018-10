Regime saudita prepara-se para admitir que jornalista morreu durante interrogatório

A Arábia Saudita está a preparar um relatório em que admite que o jornalista saudita Jamal Khashoggi, crítico do regime, morreu durante um interrogatório que correu mal, adianta a CNN nesta segunda-feira, citando duas fontes anónimas. Khashoggi, residente legal nos Estados Unidos e colunista do Washington Post, está oficialmente desaparecido desde o dia 2 de Outubro, altura em que se dirigiu ao consulado da Arábia Saudita em Istambul para tratar de documentos necessários ao seu casamento. De acordo com a noiva Hatice Cengiz, que estava à porta do consulado à sua espera, Khashoggi nunca saiu de lá.

Ainda assim, diz uma das fontes ouvidas pela CNN, o relatório ainda está a ser elaborado e o seu conteúdo pode ser alterado.

PUB

Notícias publicadas na imprensa turca afirmaram que que o relógio da Apple que o jornalista saudita Jamal Khashoggi trazia ao pulso gravou momentos em que terá sido torturado e eventualmente assassinado às mãos das autoridades da Arábia Saudita. A descrição, porém, não é consistente com as especificações técnicas do Apple Watch, que não tem pré-instalada uma aplicação para gravar áudio.

PUB

PUB

A Arábia Saudita parece cada vez mais isolada quando se avolumam as suspeitas em relação ao desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. O secretário-geral da ONU, António Guterres, chegou a expressar preocupação que desaparecimentos sem responsabilização estejam a tornar-se "o novo normal".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Arábia Saudita negou sempre as acusações e diz que o jornalista saiu do consulado. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu aos sauditas que partilhem provas da saída: mas até agora, apenas há imagens gravadas da entrada do jornalista no consulado.

O jornalista, que sempre se recusou a ser classificado como dissidente, vivia entre a Turquia e os EUA desde 2017, depois de ter decidido deixar a Arábia Saudita. Tinha recentemente confessado, numa conversa após uma entrevista com a BBC, que não se sentia seguro para voltar à Arábia Saudita e que pensava mesmo que não poderia nunca regressar.

Foto A porta do consulado da Arábia Saudita em Istambul REUTERS

PUB