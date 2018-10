Pelo menos 13 mortos em inundações no Sul de França

Pelo menos 13 pessoas morreram em Aude, no Sul de França, devido a uma tempestade que provocou inundações durante a noite de domingo e na manhã desta segunda-feira. Toda a região está sob ameaça de chuva forte.

O número de mortos e feridos pode aumentar, disse o autarca de Aude, Alain Thirion, ao canal de televisão BFMTV. “O acesso das equipas de socorro é quase impossível.”

Durante a noite, e no espaço de cinco horas, caíram “entre 160 e 180 milímetros de água sobre a cidade de Carcassonne”, o que não acontecia desde 1891, diz a agência AFP. Na manhã desta segunda-feira, a chuva continuava a cair, mas os níveis de água não aumentaram.

Várias comunas de Aude foram evacuadas e, noutras, a população foi aconselhada a permanecer dentro de casa. A circulação ferroviária foi interrompida e várias estradas estão cortadas.

De acordo com o ministro do Interior, estão no local 700 bombeiros, aos quais se vão juntar mais bombeiros, militares e “meios aéreos”.

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, vai visitar as localidades afectadas durante a tarde. “Irei aos lugares onde as condições o permitirem – não quero impedir a organização das operações de socorro”, disse o chefe do Governo, citado pelo Le Monde.

