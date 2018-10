Estação de comboios de Colónia evacuada. Há uma refém

As autoridades alemãs fecharam algumas zonas da estação de comboios de Colónia, uma das maiores do país, nesta segunda-feira, depois de uma mulher ter sido feita refém. A estação está a ser evacuada e as autoridades aconselham que se evite toda a zona circundante.

O polícia Christoph Schulte disse à Associated Press que o incidente começou na segunda-feira, pelas 12h45 locais (menos uma hora em Portugal Continental). “Temos indicação que um homem está a fazer de uma mulher refém, mas ainda não conseguimos chegar muito perto”, disse o agente à agência noticiosa norte-americana.

"Estamos em contacto com o homem", confirmou o porta-voz da polícia, Christoph Gilles, ao canal de televisão n-tv. "Precisamos de saber o que quer, quais são os seus pedidos e se tem uma arma", completou. De acordo com as autoridades, não foram disparados tiros.

No Twitter, a polícia escreveu que tem unidades no local e que está a tentar perceber o que se passa.

A operadora ferroviária Deutsche Bahn está a cancelar e a adiar vários comboios.

Por enquanto, esta situação não está a ser tratada como um caso de terrorismo.

