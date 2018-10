No Ponto: Fradinho, Mafra

Em frente ao Convento de Mafra, vários estabelecimentos anunciam docinhos especiais, contando com o turismo sempre presente na zona. Um deles é a pastelaria Fradinho, que fabrica uns pastéis com o nome da casa. Se ainda mantêm o boneco desde a minha visita, não há que enganar: é a casa que tem à porta um frade em desenho a convidar-nos a entrar.

O doce foi ali criado por um pasteleiro de nome Francisco Fradinho, por volta dos anos 80 do século que passou. Contém feijão branco, ingrediente muito usado nos doces desta região, em conjunto com os suspeitos do costume da doçaria de tipo conventual: amêndoa ralada, calda de açúcar e gemas de ovo. O pastel é húmido por dentro e estaladiço por fora, e é muito saboroso. Portanto, está tudo certo.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

