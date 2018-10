A EDP Distribuição declarou este domingo o Estado de Emergência para o distrito de Coimbra, o mais grave previsto no seu plano de actuação, e admite recorrer a meios internacionais para reparar os danos causados pela tempestade tropical Leslie. Ontem à tarde o número de habutações que ainda permanecia sem rede eléctrica era de 100 mil. Várias linhas de alta e média tensão (AT/MT) continuam inoperacionais, com postes danificados, como documentaram as fotografias das equipas no terreno e que a EDP tem vindo a divulgar nas últimas horas. De acordo com a EDP Distribuição, há mais de 500 operacionais a trabalhar na reparação da rede.

A passagem do Leslie por Portugal provocou um morto, 28 feridos ligeiros e 61 desalojados. A Proteção Civil mobilizou 8217 operacionais, que tiverem de responder a 2495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.