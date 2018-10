Rui e Ivo Oliveira assinam por dois anos com a UAE Emirates

Os ciclistas portugueses Rui e Ivo Oliveira são reforços da UAE-Emirates, anunciou nesta segunda-feira a formação dos Emirados Árabes Unidos, na qual esteve esta temporada o também português Rui Costa.

"No mercado de talentos, a UAE-Emirates fechou um duplo acordo: os irmãos gémeos portugueses Ivo e Rui Oliveira, dois dos mais promissores atletas do ciclismo internacional, assinaram um contrato de dois anos", refere a equipa, na sua página oficial.

Na mesma nota, a equipa destaca a força, consistência e velocidade como algumas das qualidades no portefólio dos irmãos, juntamente com uma técnica assente no ciclismo de pista.

PUB

PUB

PUB

Os dois ciclistas, nascidos em Vila Nova de Gaia, competiam na Hagens Berman Axeon, uma equipa de sub-23.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Agosto, os dois irmãos, de 22 anos, sagraram-se vice-campeões europeus de pista.

Ivo Oliveira conquistou a medalha de prata em perseguição, enquanto Rui Oliveira foi vice-campeão na prova de eliminação, ambos nos Europeus de Glasgow, em Agosto.

Na UAE-Emirates, a dupla pode vir a encontrar o português Rui Costa, desde 2017 a competir no "World Tour" pela equipa dos Emirados, depois de ter representado a Lampre-Mérida, mas que ainda não renovou o contrato.

PUB