Italianos e macedónios na frente do Europeu de clubes de xadrez

A equipa macedónia do Alkaloid e os italianos do Obetivo Resarcimento, comandam o Campeonato da Europa de clubes de xadrez, tendo vencido os quatro encontros até agora disputados. A prova, que reúne 61 clubes, está a decorrer na localidade grega de Porto Carras, sendo realizada em sistema suíço de sete jornadas.

Em cada encontro cada equipa defronta o adversário em seis partidas individuais, podendo o resultado variar entre a diferença máxima, 6-0, até ao empate a três.

Os macedónios estão a confirmar o favoritismo que a sua posição inicial de líder do ranking lhes conferia, enquanto os italianos, sextos da hierarquia, terão nesta terça-feira o seu primeiro grande teste no duelo com o Alkaloid.

Na perseguição ao duo, tendo cedido um empate, seguem os outros quatro favoritos, os azerbaijanos do Odlar Uglu, os checos do Ave Novy Bor, os israelitas do Beer Sheeva, e a equipa liderada por Magnus Carlsen, os noruegueses do Valerenga.

Na quinta ronda para além do confronto entre os líderes, também os seus perseguidores directos lutam entre si, Odlar Uglu- Valerenga, onde se destaca o choque entre Mamediarov e Carlsen, e Ave Novy Bor-Beer Sheva.

