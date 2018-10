Contra-ataque inglês arrasou a Espanha em 45 minutos

Após um arranque perfeito, com uma estreia imponente (vitória em Wembley, frente à Inglaterra) e duas goleadas (Croácia e País de Gales), em apenas 45 minutos o contra-ataque da Inglaterra deixou claro que a Espanha de Luís Enrique é falível. Obrigados a vencer em Sevilha para continuarem na luta por um lugar nas meias-finais da Liga das Nações, os ingleses marcaram três golos em quatro remates na primeira parte e, no segundo tempo, souberam segurar o precioso triunfo: 2-3. No outro jogo da Liga A da competição, a Suíça venceu na Islândia com um golo de Seferovic.

O domínio territorial durante os 90 minutos foi quase absoluto por parte da Espanha, mas uma primeira parte arrasadora de Sterling, Rashford e Harry Kane deixou tudo ainda em aberto no Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações. Em Sevilha, a intocável “roja” de Luís Enrique até entrou bem na partida e, aos 5’, Pickford impediu com muita sorte à mistura que Marcos Alonso colocasse os espanhóis em vantagem. No entanto, num ápice o trio de ataque inglês arrasou o quarteto defensivo da Espanha.

PUB

Saindo em rápidos contra-ataques, Sterling, Rashford e Harry Kane aproveitaram as muitas facilidades concedidas pela dupla de centrais do Real Madrid (Sergio Ramos e Nacho Fernández) e pelos dois laterais que, curiosamente, jogam em Inglaterra: Marcos Alonso e Jonny Otto. Aos 16’, Rashford assistiu Sterling e o avançado do Manchester City rematou ao ângulo da baliza de De Gea; aos 30’, Harry Kane segurou bem a bola e ofereceu a Rashford o 0-2; aos 38’, Kane volta a assumir o papel de actor secundário e colocou em Sterling, que não desperdiçou a oportunidade para bisar. Em quatro remates, a Inglaterra fazia três golos e colocava a Espanha praticamente KO.

PUB

A precisar de uma reviravolta épica, a "roja" empurrou os ingleses para a sua grande área e após um canto de Asensio, Paco Alcácer confirmou o excelente momento de forma que atravessa e reduziu. Cinco minutos depois, surgiu o lance polémico do jogo: Pickford tentou fintar Rodrigo e acabou por perder a bola para o avançado, mas com muito contacto à mistura, desviou para canto perante os protestos espanhóis que reclamavam por penálti.

PUB

A jogar contra o relógio, a Espanha aumentou a pressão até final, mas Pickford e alguma infelicidade espanhola manteve o resultado até ao minuto 97, quando Sergio Ramos, na última jogada da partida, reduziu para 2-3. Com este resultado, Espanha (seis pontos), Inglaterra (quatro pontos) e Croácia (um ponto) continuam com possibilidades de vencer o Grupo 4.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fora da luta pelas meias-finais já está a Islândia. Os islandeses foram derrotados em casa pela Suíça, por 1-2, com Haris Seferovic em evidência. O avançado benfiquista inaugurou o marcador aos 52’, após desviar de cabeça a um cruzamento de Xhaka. Lang, depois de um cruzamento de Seferovic, fez o segundo dos helvéticos e a nove minutos do fim, Finnbogason fez o golo de honra da Islândia, insuficiente para evitar a derrota e a despromoção dos islandeses à Liga B.

PUB

Na Liga B, a Bósnia manteve o registo 100% vitorioso no Grupo 3, após derrotar a Irlanda do Norte, por 2-0, com um bis de Dzeko. Na Liga C, o destaque vai para a Finlândia que venceu a Grécia, por 2-0, e soma quatro vitórias em outros tantos jogos. No mesmo grupo, a Estónia somou o primeiro ponto após empatar a três golos em casa com a Hungria.

Finalmente, na Liga D, o Luxemburgo venceu no Grão-Ducado a frágil selecção de San Marino, por 3-0, e aproveitou o empate caseiro da Bielorrússia contra a Moldova para assumir a liderança do Grupo 2.

PUB