Os artistas mais reproduzidos no Spotify na última década

Este mês comemora-se o décimo aniversário do Spotify e o serviço de streaming publicou algumas listas com “os mais reproduzidos” de sempre.

Drake foi o artista mais reproduzido de sempre, com Ed Sheeran a ocupar o topo da lista das músicas mais reproduzidas com Shape of You. Rihanna foi a primeira artista a alcançar os mil milhões de reproduções em 2013 e encabeça a lista das artistas femininas mais reproduzidas.

Na lista das músicas mais reproduzidas, Sheeran tem duas músicas: Shape of You em primeiro lugar e Thinking Out Loud em quinto lugar. A música One Dance de Drake ocupa o segundo lugar, Closer dos Chainsmokers e Halsey o terceiro lugar e Post Malone ocupa o quarto lugar com a música rockstar (ft. 21 Savage). A banda Chainsmokers tem outra música no Top 10, com Don’t Let me Down em décimo lugar. Justin Bieber tem duas músicas no Top 10, Love Yourself e Sorry, no oitavo e nono lugar, respectivamente. É ainda creditado por uma terceira música, Despacito – Remix, com Luis Fonsi e Daddy Yankee, em sétimo lugar.

O Spotify sentiu a necessidade de publicar uma lista com as dez artistas femininas mais reproduzidas, talvez pelo facto de nenhuma artista feminina ter uma música no Top 10 das músicas mais tocadas. Rihanna encabeça a lista, seguida de Ariana Grande, Sia, Beyoncé e Nicki Minaj. A relutância inicial de Adele e de Taylor Swift de se juntarem ao serviço pode justificar o porquê de estarem em sexto e sétimo lugar, respectivamente.

A Spotify Technology, com sede na Suécia, apresentou-se ao público em Outubro de 2008, com a música Viva La Vida dos Coldplay a ser a música mais reproduzida no mês de estreia. Uma década depois, o serviço, fundado pelo actual CEO Daniel Ek e Martin Lorentzon, conta com mais de 180 milhões de ouvintes activos mensalmente espalhados por 65 países, inclui mais de 40 milhões de músicas, mais de 2000 géneros e mais de 3 mil milhões de playlists. O tempo total da música já reproduzida é de 16.858.080 anos.

Em Abril, a empresa estreou-se publicamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque. As acções abriram nos 165,90 dólares, o que conferia à empresa um valor de mercado de 29,5 mil milhões de dólares. As acções fecharam nos 149,48 dólares na quarta-feira.

Os serviços de streaming de música aumentaram nos últimos anos, tanto no volume de músicas como na competição, com os clientes a terem agora vários serviços a competir pela sua atenção. Apple Inc., Tidal, Amazon.com Inc. e Android lançaram os seus próprios serviços, com o Youtube Music, uma filial da Google Inc., que pertence à Alphabet Inc., a estrear-se em Junho.

Actualmente, o maior concorrente do Spotify, para além dos downloads ilegais, é a Apple Music, com mais de 40 milhões de subscritores e mais de 50 milhões de utilizadores. Mundialmente, 38 por cento dos ouvintes online continuam a consumir música ilegalmente através de práticas que violam os direitos de autor como o stream ripping (que retira a música do serviço de streaming e a descarrega, permitindo guardar o ficheiro), de acordo com um relatório de 2018 da Federação Internacional da Indústria Fonográfica.

Aqui estão os hits:

Músicas mais reproduzidas em cada ano desde o lançamento do Spotify

2008: The Killers - Human

2009: The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

2010: Eminem, Rihanna - Love The Way You Lie

2011: Don Omar, Lucenzo - Danza Kuduro

2012: Gotye, Kimbra - Somebody That I Used To Know

2013: Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us (featuring Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams - Happy (from Despicable Me 2)

2015: Major Lazer, Mo, DJ Snake - Lean On

2016: Drake - One Dance

2017: Ed Sheeran - Shape of You

Artistas mais reproduzidos de sempre

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Músicas mais reproduzidas de sempre

1. Ed Sheeran - Shape Of You

2. Drake - One Dance

3. The Chainsmokers, Halsey - Closer

4. Post Malone - rockstar (featuring 21 Savage)

5. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

6. Major Lazer, Mo, DJ Snake - Lean On

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito Remix

8. Justin Bieber - Love Yourself

9. Justin Bieber - Sorry

10. The Chainsmokers - Don't Let Me Down

Dez primeiros artistas a alcançar mil milhões de reproduções no Spotify

1. Rihanna (2013)

2. David Guetta (2013)

3. Eminem (2013)

4. Kanye West (2014)

5. Avicii (2014)

6. Coldplay (2014)

7. JAY Z (2014)

8. Katy Perry (2014)

9. Drake (2014)

10. Pitbull (2014)

Álbuns mais reproduzidos mundialmente

1. Ed Sheeran - ÷

2. Justin Bieber - Purpose

3. Drake - Views

4. Ed Sheeran - x

5. Post Malone - beerbongs & bentleys

6. The Weeknd - Starboy

7. Drake - Scorpion

8. The Weeknd - Beauty Behind The Madness

9. Post Malone - Stoney

10. Kendrick Lamar - DAMN.

Artistas femininas mais reproduzidas mundialmente

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Sia

4. Beyoncé

5. Nicki Minaj

6. Adele

7. Taylor Swift

8. Selena Gomez

9. Katy Perry

10. Shakira

Tradução de Ana Silva

