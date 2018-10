A longa-metragem Soldiers. Story from Ferentari, uma história da marginalização da comunidade gay na Roménia, dirigida por Ivana Mladenovic, venceu o prémio de Melhor Filme do festival Queer Porto, segundo o palmarés anunciado sábado à noite.

Distinguido com menções honrosas no festival de San Sebastian, em Espanha, e na mostra de cinema documental CPH-PIX, na Dinamarca, o filme acompanha a relação de dois homens do bairro de Ferentari de Bucareste, um dos mais pobres da capital romena, e o modo como a marginalização de ambos determina o seu destino.

O júri da competição oficial considerou esta obra de Ivana Mladenovic, realizadora de origem sérvia, "um excelente filme", ao questionar "a 'cis-hetero-normatividade' romena, que disciplina e controla corpos e desejos, causando sofrimento a quem ousa ser diferente", lê-se na decisão.

O prémio, atribuído pela RTP2, tem o valor de três mil euros, que correspondem à compra dos direitos de exibição.

O júri, composto pelo artista e curador português Da Mata, o performer israelo-palestiniano Liad Hussein Kantorowicz e o jornalista Tiago Alves, atribuiu ainda uma menção honrosa ao filme norte-americano The Rest I Make Up, de Michelle Memran, que aborda a doença de Alzheimer.

O prémio de Curta-Metragem de Escola, da competição In My Shorts, foi para Brthr, uma co-produção luso-espanhola dirigida por Inma Veiga, "uma biografia ficcionada que fortifica o sentimento de irmandade e de acolhimento afectivo a alguém que se encontra fora do lugar".

A média-metragem norte-americana Dykes, Camera, Action!, de Caroline Berler, teve o Prémio do Público.

A 4.ª edição do Queer Porto - Festival Internacional de Cinema Queer abriu na passada quarta-feira com o documentário Bixa Travesty, de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, e contou com o escritor norte-americano Dennis Cooper, como convidado de honra, para apresentar, extra-competição, Permanent Green Light, filme que co-realizou com Zac Farley.

O Queer Porto terminou domingo, na Black Box da Mala Voadora, com a exibição do filme No Democracy Here, de Liad Hussein Kantorowicz, numa sessão que contou com a presença da realizadora; e com a performance #Los Micrófonos, de Jorge Dutor e Guillem Mont de Palol, apresentada como "um mergulho" no universo da cultura pop.

