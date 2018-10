Recebeu uma mensagem da EMEL? Protecção Civil diz que nada tem a ver com o caso

A Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) já descartou qualquer responsabilidade pelas mensagens que chegaram na manhã deste domingo a muitos munícipes de Lisboa, alertando-os para os efeitos da tempestade Leslie quando esta já tinha passado. As mensagens foram enviadas pela Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL).

Em declarações aos jornalistas, o comandante nacional da ANPC, Duarte Costa, admitiu que esta estrutura ponderou o envio de SMS, mas optou por não o fazer porque não existe um protocolo criado para estas situações (o único existente é para situações de fogos rurais) e porque a rota do furacão Leslie, que depois se converteu em tempestade, era incerta. Em alternativa, a Protecção Civil optou por uma presença constante juntos dos órgãos de comunicação social, acrescentou.

Na mensagem que a EMEL enviou aos munícipes de Lisboa na manhã deste domingo dava-se conta, entre outros avisos, do seguinte: “É importante que se mantenha em casa após as 18 horas”. Só que as 18 horas eram de sábado, quando se previa que o furacão Leslie, que depois passou a tempestade, começasse a atingir Lisboa com vento e chuvas fortes.

O PÚBLICO tentou em vão contactar a EMEL, mas está ainda à espera de esclarecimentos da Câmara Municipal de Lisboa, que tutela esta empresa.

A tempestade Leslie provocou mais estragos nos distritos de Coimbra, Leiria, Aveiro, Viseu, Lisboa e Porto, tendo-se registado no total 1890 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas. Mais de 300 mil pessoas foram afectadas por cortes de energia.

