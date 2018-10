Marta Temido, a nova ministra que admitiu que o SNS está subfinanciado

A nova ministra da Saúde, Marta Temido, 44 anos, conhece muito bem por dentro a máquina do Ministério da Saúde. Afinal, esteve à frente da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), o instituto público que é responsável pela concretização das atribuições do ministério, durante dois anos. Saiu em Dezembro de 2017, no final de um mandato marcado por uma relação tensa com Adalberto Campos Fernandes, o ministro que agora a vai substituir e que a tinha convidado para liderar a ACSS.

Licenciada em Direito, com especialização em administração hospitalar, um doutoramento em saúde internacional e uma tese dedicada à partilha de funções entre médicos e enfermeiros, Marta Temido saltou para a ribalta como presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, entre 2013 e 2015.

Antes disso, tinha tido experiência de gestão em vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), como o IPO do Porto e o Centro Hospitalar de Coimbra, onde foi membro de conselhos de administração. Integrou também o grupo da Gulbenkian que se dedicou, entre 2013 e 2014, a estudar a sustentabilidade e o futuro do SNS.

Actualmente, ocupava os cargos de subdirectora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, onde se doutorou, e de presidente não executiva do conselho de administração do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa.

Na primeira entrevista que deu depois de deixado o cargo na ACSS, em Julho deste ano, Marta Temido admitiu ao PÚBLICO a extensão do problema do subfinanciamento do SNS e propôs algumas estratégias para solucionar o fenómeno do atraso no pagamento das dívidas dos hospitais. “Precisamos de mais verbas, mas precisamos de melhor gestão”, disse, ao mesmo tempo que destacou a necessidade de “uma estratégia clara, de um alinhamento entre os actores” e de medidas que “são muito impopulares”.

Sobre o valor do subfinanciamento, admitindo que temos cerca de mil milhões de pagamentos em atraso, reconheceu que essa poderá ser a medida do financiamento que falta ao sistema, mas sublinhou que há várias forma de ir buscar esse dinheiro: "Já se falou da questão dos subsistemas voltarem a pagar ao SNS. Já se falou da questão de repor os acordos com a indústria farmacêutica e reconduzir a despesa com medicamentos aos níveis de 1% do PIB".

Na entrevista, também lamentou a existência de um problema de “desconfiança mútua” no sector. “Não é possível dar autonomia sem termos uma relação de confiança. E o que se passa é que neste momento existe uma relação de desconfiança mútua. Das finanças em relação à saúde, da saúde em relação às finanças, da saúde em relação aos seus administradores, dos administradores em relação à saúde”, considerou.

