Pobreza

Há no mundo muita pobreza e desigualdade. Quais as causas maiores? Todos sabemos que há povos ricos em países pobres (de recursos naturais) e povos pobres em países ricos. Penso que a principal causa está na qualidade dos governantes e na sociedade que, através da participação cívica (ou falta dela), os aprova ou tolera. Governantes incompetentes e corruptos servidores de ideologias materialistas, que privilegiam a luta e o ódio, geram pobreza, desigualdade e opressão. Governantes patriotas, honestos e competentes, que privilegiam o diálogo franco e a tolerância, criam riqueza para os seus povos. Se a comunidade internacional pressionar os governos do primeiro grupo e não tolerar a corrupção, haverá por certo um grande avanço civilizacional. Porque nenhum país é tão pobre que não possa alimentar os seus filhos.

Cândido Morais, Braga

Equipamento da selecção

Como benfiquista, acho muito bonito o equipamento (todo vermelho) ultimamente utilizado pela selecção nacional de futebol e que mais uma vez se viu no jogo de quinta-feira na Polónia. Mas, como português, não posso de forma alguma concordar: o equipamento nacional deve ser, sempre que possível, camisola vermelha e calção verde, devendo utilizar-se o amarelo em alguns pontos para o tornar mais bonito e variado. É altura de o Governo, através do IPDJ, obrigar as federações (não só a de futebol...) a utlizar o verdadeiro equipamento nacional, com ascores da nossa bandeira. E o equipamento alternativo deve aproximar-se tanto quanto possível das cores nacionais.

Manuel Arons Carvalho, Alfornelos

O sistema eleitoral alemão

Chega a ser comovente assistir ao entusiasmo de José Ribeiro e Castro pelo sistema eleitoral para o parlamento alemão. Nesse sistema, metade dos deputados são eleitos por círculos uninominais (para aproximar eleitores e eleitos) e a outra metade num circulo nacional único (para compensar as distursões do sistema uninominal).

Acredito que Ribeiro e Castro esteja convencido da intima ligação existente na Alemanha entre cada deputado e as suas dezenas de milhar de eleitores, mas posso garantir que aqui em Portugal a única ligação dos deputados é e será sempre ao partido pelo qual fora eleitos (e pelo qual querem voltar a sê-lo).

Por isso aqui (e desconfio que também na Alemanha) não haverá qualquer ligação real entre eleitores e eleitos, pelo que o circulo eleitoral único já proposto nas páginas deste jornal por Nuno Garoupa é o mais justo dos sistemas eleitorais com a ressalva de que haverá uma percentagem mínima de votantes para que um partido tenha assentos parlamentares, para evitar a proliferação de partidos e a possível ingovernabilidade.

Nuno Garoupa propõe 2% (eu proporia 1,5% apenas para que se o actual Parlamento tivesse sido eleito com estas regras o PAN não fosse excluído). Na Alemanha mesmo com os círculos uninominais a percentagem é de 5%, o que mostra bem a democraticidade do sistema. Pelo menos isso, Ribeiro e Castro não propunha para cá.

Carlos Anjos, Lisboa

