Avioneta mata três pessoas durante aterragem de emergência

Três pessoas morreram ao serem atingidas por um avião ligeiro, este domingo, no estado alemão de Hesse, informou a polícia germânica citada pela Associated Press. O incidente aconteceu por volta das 15h45 locais (14h45 em Portugal) e há ainda registo de feridos, mas as autoridades não conseguem precisar quantos.

O piloto da avioneta estaria a tentar realizar uma aterragem de emergência perto da montanha de Wasserkuppe (na zona central da Alemanha, a cerca de 100 quilómetros de Frankfurt) quando atingiu várias pessoas.

A Associated Press refere que as três vítimas mortais são dois adultos e uma criança.

O avião ligeiro é um Cessna.

