Aliados de Merkel com o segundo pior resultado da sua história na Baviera

A CSU (União Social Cristã) sofreu, como antecipavam as sondagens, uma pesada derrota nas eleições na Baviera. A confirmar-se o indicado pelas sondagens à boca das urnas, 35,5% projectados pelas duas estações de televisão publicas alemãs, a ARD e a ZDF, terá obtido 35,5%, que é o segundo pior resultado da sua história – é preciso recuar a 1950 para encontrar o mais baixo, 27,4%. Perdeu a maioria absoluta.

A partir de 1970, e até 2008, a CSU nunca ficou abaixo dos 50%. A CSU é o partido-gémeo da CDU, da chanceler Angela Merkel, na Baviera – só concorre no seu estado federado, onde a CDU não se apresenta. Juntos na União, os dois partidos democratas-cristãos têm sofrido desentendimentos por causa da insistência de Horst Seehofer, antigo governador da Baviera e actual ministro do Interior, em impor medidas de restrição à entrada de refugiados na Alemanha.

PUB

Mas as sondagens dizem que esta campanha de Seehofer resultou contra si, e contribuiu para a queda da CSU. Não é ainda claro se este resultado permitirá que Seehofer se mantenha no Governo em Berlim.

PUB

Por outro lado, as sondagens à boca das urnas confirmam a forte subida dos Verdes, com 18,5% segundo a ARD. Os Verdes ficam assim em segundo lugar e bem posicionados para serem parceiros de coligação da CSU. No entanto, para isto ser possível, a CSU teria de mudar radicalmente de posição em relação aos refugiados: os Verdes consideram a ecologia, abertura e pró-europeísmo como fundamentais.

PUB

Outro parceiro de coligação possível seriam os Freie Wähler, Eleitores Livres, uma coligação de independentes mais inclinada à direita que obteve 11,5%, segundo as sondagens à boca das urnas.

Seguir-se-á a AfD, Alternativa para a Alemanha, de direita radical, anti-imigração, e anti-islão, com 11% (nenhum outro partido admite considerar a AfD para qualquer executivo), e só depois, com 10%, o Partido Social-Democrata (SPD), o segundo maior derrotado da noite eleitoral, com o pior resultado da sua história na Baviera e uma queda para metade em relação às eleições anteriores.

Segue-se finalmente o FDP, Partido Liberal Democrata, com 5%, um número mesmo no mínimo da entrada para o parlamento do estado federado; já Die Linke (A Esquerda) não conseguiu chegar a este limite, obtendo segundo as sondagens à boca das urnas apenas 3,5%.

A terceira hipótese de coligação juntaria CSU, Eleitores Livres e FDP, o parceiro de coligação típico dos conservadores.

O jornal Süddeutsche Zeitung culpa a luta de poder dentro da própria CSU pelo resultado: o anterior governador, Horst Seehofer, concordou deixar o cargo para o seu rival interno Markus Söder, mas manteve a liderança do partido, o que prejudicou o partido e cansou os eleitores, diz o jornal bávaro. Cada um tentou, entretanto, culpar o outro pelo potencial desastre que se adivinhava para a CSU: Seehofer declarou que não teve qualquer participação na campanha; Söder apontou a influência de ventos de Berlim na região.

PUB

O mais provável é que haja algum alívio se se confirmar que a coligação com os Eleitores Livres, orientados à direita, é uma possibilidade, mas com um resultado destes é de esperar pressão para uma demissão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Seehofer (que já sugeriu uma vez que se demitia para depois voltar atrás), é o principal candidato para uma demissão: a queda da CSU nas sondagens coincidiu com a estratégia de confronto com a chanceler sobre os limites à entrada de refugiados na Alemanha, lembrou numa entrevista telefónica com o Público antes das eleições Matthias Dilling, da Universidade de Oxford.

Michael Weigl, professor de ciência política da Universidade de Passau, também apontou, em declarações à Reuters, a estratégia de Seehofer como algo que foi contraproducente para a CSU. “Espero que Seehofer tenha de se demitir de ministro do Interior”. Seria uma boa notícia para Angela Merkel, que tem visto o Governo paralisado pelas constantes diferenças de opinião com Seehofer.

Falando na estação de televisão ZDF, Seehofer disse que havia muitos motivos para o resultado, que disse ser “mau”, enumerando motivos relacionados com a Baviera, com Berlim, e com mudanças na sociedade, admitindo, enquanto líder do partido, “co-responsabilidade”. Mas recusou falar de mudanças pessoais. A análise do que correu mal, continuou, "será agora feita dentro da CSU".

PUB