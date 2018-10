Portugal "renovado" impõe-se na Escócia

Portugal venceu este domingo a Escócia, por 1-3, em partida de carácter particular disputada em Glasgow, com o estreante Hélder Costa (44') e o herói de Paris, Eder (74'), a marcarem e Bruma a encerrar a discussão (84'), deixando apenas espaço ao golo de honra dos locais, já em período de compensação.

Fernando Santos aproveitou para rodar os jogadores menos utilizados, mantendo apenas o central Rúben Dias no "onze" inicial, relativamente à equipa que bateu a Polónia na Liga das Nações.

PUB

Com problemas na defesa, a Escócia optou por um sistema diferente do habitual, apostando numa linha mais recuada de quatro unidades e destacando apenas um avançado para o ataque à baliza lusa.

PUB

Portugal precisou de 15 minutos para dominar um adversário ferido no orgulho, à procura da segunda vitória do consulado de Alex McLeish, que perdera cinco dos sete jogos disputados, o último dos quais em Israel, para a Liga das Nações.

PUB

Refreado o ímpeto inicial dos britânicos, Portugal procurou a vantagem por Bruma e Eder, com o guarda-redes escocês a adiar a festa portuguesa no Hampden Park. Beto era um mero espectador na baliza lusa, mostrando bons reflexos para desviar um "alívio-remate" traiçoeiro de Sérgio Oliveira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O golo de Hélder Costa (44'), após cruzamento de Kevin Rodrigues, levou Portugal para uma segunda parte mais segura, apesar de a Escócia ter ameaçado por McKenna, num canto em que o empate esteve iminente. A entrada de Renato Sanches despertou a selecção para o ataque, depois de um passe magistral para Bruno Fernandes que o árbitro anulou erradamente.

Renato assumiu a marcação do livre que deu o segundo golo de Portugal, com Eder (74'), de cabeça, a mostrar que não perdeu o dom. Bruma concluiria o quadro com um golo (84') que acabou com qualquer discussão sobre o vencedor.

Fernando Santos estreou ainda o central Pedro Mendes e o guarda-redes Cláudio Ramos, que sofreu um golo no último sopro do desafio, assinado por Naismith (90+3').

PUB