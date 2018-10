Etíopes Getachew e Dediso vencem maratona de Lisboa

Os atletas etíopes Limenih Getachew, no sector masculino, com um novo recorde da prova, de 2h07m24s, e Kuftu Dediso, no feminino, venceram este domingo a edição 2018 da Maratona de Lisboa.

Na prova masculina, Getachew fugiu a dois quilómetros da meta para vencer à frente do queniano Samuel Wanjiku, que era o antigo recordista da prova e foi segundo, com 2h07m51s, e do queniano Justus Kimutai, terceiro, com recorde pessoal de 2h07m58s.

A prova acabou por ter um bom nível, já que as condições atmosféricas ajudaram, com nove atletas, todos africanos, a fecharem o percurso em menos de 2h10m.

O 10.º classificado e melhor não africano foi o português Hermano Ferreira, atleta do Benfica, que, depois de passar por muitas dificuldades físicas, terminou com 2h10m11s.

Na prova feminina, Dediso esteve sempre na frente e ganhou com um novo recorde pessoal de 2h24m56s, superando claramente a queniana Monica Jepkoech, segunda, com 2h27m35s, e a também etíope Tigist Memuye, terceira, com 2h28m35s.

A melhor portuguesa foi Rosa Madureira, do Penafiel, que terminou no sexto lugar, com 2h47m17s.

Na meia-maratona, vitória para o marroquino Mustapha El Aziz (1h00m16s) e para a etíope Yebrugal Arage (1h07m18s).

El Aziz, que tirou três segundos ao anterior máximo da prova, superou o etíope Abdiwak Tura Seifu (1h00m41s) e o eritreu Ammanuel Mesel (1h00m45s). O melhor português foi André Pereira, do Benfica, que acabou no 14.º posto, com 1h06m08s.

Na prova feminina, Arage tirou 35 segundos ao anterior recorde da Meia Maratona de Lisboa, numa corrida em que a israelita Lonah Salpeter foi segunda (1h07m55s) e a queniana Betty Lembus terceira (1h09m49s).

Entre as portuguesas, a benfiquista Dulce Félix foi a melhor, no oitavo posto, com 1h11m50, batendo a sportinguista Carla Salomé Rocha, nona, por 22 segundos.

