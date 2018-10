Sporting e Benfica fecharam a jornada inaugural do campeonato de hóquei em patins 2018-19 com o mesmo resultado do embate da época passada: 3-3. No pavilhão João Rocha, em Lisboa, os "encarnados" estiveram na frente do marcador, mas não foram capazes de segurar a vantagem.

Albert Casanovas marcou para o Benfica logo no arranque da partida, com um remate ainda de trás da linha do meio-campo, assegurando aos visitantes uma vantagem que durou até ao intervalo.

No regresso dos balneários, seriam novamente os "encarnados" a marcar, numa recarga eficaz de Jordi Adroher (que também falhou um livre directo), mas o Sporting respondeu à altura. Caio reduziu aos 13' da segunda parte e Pedro Gil, quatro minutos depois, empatou o encontro.

A igualdade´a dois não durou muito porque Carlos Nicolía também marcou, aos 17', antes de Pedro Gil voltar a assumir protagonismo, com um remate que impôs o resultado final (3-3), aos 22'.

Foto Hoqueipatins.pt

