Benfica confirma acesso à terceira ronda da Taça EHF

Num fim-de-semana de duplo compromisso europeu, o Benfica confirmou neste domingo a qualificação para a terceira eliminatória da Taça EHF, em andebol, ao derrotar novamente o Hafnarfjordur, agora por 34-31.

No encontro da primeira mão, também no pavilhão da Luz, as "águias" triunfaram por 37-32, alcançando no sábado uma vantagem de cinco golos que não só conseguiram gerir, como ampliaram.

Ao intervalo, os portugueses já venciam por 18-15, margem que seguraram até ao final, para se juntarem ao FC Porto na próxima etapa da competição, que antecede a fase de grupos.

