Portugal confirma com heroísmo ataque ao futuro na Escócia

Mais de meio século depois da última vitória lusa na Escócia (em 1966), Portugal vincou sem problemas de maior a autoridade que o estatuto de campeão europeu lhe confere para se impor, com alguma tranquilidade (1-3), numa partida de carácter particular que Fernando Santos aproveitou para perscrutar o futuro.

Apesar de ter estado a vencer por 0-3 praticamente até ao último segundo, permitindo um suspiro final em nome da honra a uma Escócia acossada por uma série negativa de resultados sob o comando de Alex McLeish, Portugal não atingiu patamares de brilhantismo, acabando por escrever uma narrativa trivial, baseada no romantismo das estreias de Hélder Costa, Cláudio Ramos e Pedro Mendes, em que o avançado do Wolverhampton assumiu, naturalmente, papel de destaque, ao assinar o primeiro golo com a camisola da selecção nacional.

Um golo validado mais tarde pelo eterno “herói” de Paris, a embalar a equipa nacional para um resultado seguro, recuperando assim a aura do último Europeu em dia de regresso depois da noite de Saint-Denis.

O sucesso de Portugal, que parece embalado rumo à final four da Liga das Nações, numa fase pós-Mundial em que soma três vitórias consecutivas — depois de um ligeiro ensaio (1-1) com a Croácia —, passou muito por uma linha de ataque desprovida de nomes de peso, como o de Cristiano Ronaldo e de André Silva. Um trio onde Bruma se apresentava em vantagem, mais familiarizado com as mais recentes coordenadas do modelo de Fernando Santos.

O avançado do Leipzig acabaria, talvez por essa razão, por revelar-se decisivo, assinando o terceiro golo de Portugal, curiosamente o primeiro da conta pessoal ao serviço da equipa nacional.

Mas a “revolução” proposta por Fernando Santos não passava apenas pelo ataque. O seleccionador aproveitou para rodar os jogadores menos utilizados, mantendo apenas o central Rúben Dias no “onze” inicial, relativamente à equipa que batera a Polónia na Liga das Nações. Um “onze” que incluía ainda um Danilo em busca da melhor forma e um Bruno Fernandes à procura do seu melhor futebol, num meio-campo completado por Sérgio Oliveira, também ele acabado de chegar à selecção, o que se notou nos instantes iniciais. Um risco calculado, perante um opositor cheio de dúvidas.

Com problemas na defesa, a Escócia optou por um sistema diferente do habitual, apostando numa linha mais recuada de quatro unidades e destacando apenas um avançado para o ataque à baliza contrária. Apesar disso, Portugal precisou de uns bons 15 minutos para conseguir manietar um adversário à procura da segunda vitória no consulado de Alex McLeish, que perdera cinco dos sete jogos disputados, o último dos quais em Israel, para a Liga das Nações, na Liga C.

Refreado o ímpeto inicial dos britânicos, Portugal procurou a vantagem por Bruma e Eder, com o guarda-redes escocês a adiar a festa portuguesa no Hampden Park. Beto era um mero espectador na baliza lusa, mostrando bons reflexos para desviar um “alívio-remate” traiçoeiro de Sérgio Oliveira. Até que o golo de Hélder Costa (44’), após cruzamento de Kevin Rodrigues, levava Portugal para uma segunda parte mais personalizada, apesar de a Escócia ainda ter ameaçado por McKenna, num canto em que o empate esteve iminente.

A entrada de Renato Sanches despertou, em definitivo, os instintos ofensivos da selecção, bem patentes num passe magistral que isolou Bruno Fernandes, num lance que o árbitro anulou erradamente por fora-de-jogo. Renato assumia, mesmo, a batuta, recuperando uma parceria de sucesso no Euro 2016 e convidando Eder a entrar de novo em cena na sequência da marcação do livre de que resultou o segundo golo de Portugal: um cabeceamento do avançado (74’), a mostrar que não perdeu o ânimo nem o dom.

Por essa altura já a Escócia percebera que precisaria de um novo fôlego para inverter o momento que atravessa, até porque nunca apresentou argumentos que lhe permitissem aproveitar as experiências do campeão europeu. Mesmo no período em que Portugal tacteou à procura de referências, a Escócia foi inofensiva. Daí que a sentença tenha acabado por ser proferida por Bruma, a concluir um quadro que ajudara a inspirar com um golo (84’) que acabou com as dúvidas.

Fernando Santos deu ainda uns últimos retoques, promovendo as estreias do central Pedro Mendes (Montpellier) e do guarda-redes Cláudio Ramos (Tondela), que acabou por sofrer um golo no último lance do desafio.

Em quatro anos, o “engenheiro” do Euro elevou para 38 o número de futebolistas que envergaram pela primeira vez a camisola da selecção, ainda que continue a descartar toda e qualquer teoria de renovação em curso ou até de surgimento de uma nova geração. Mesmo que a ideia ganhe força à medida que é alimentada pelos resultados na Liga das Nações.

