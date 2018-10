Reforçar orçamento, reforçar ministra

Em vésperas da apresentação do orçamento de Estado, terá pesado bastante, na hora da remodelação decidida por António Costa, o receio de que a impopularidade de Luís Filipe de Castro Mendes acabasse por desbaratar o já anunciado reforço do orçamento para a área da cultura. O descontentamento com o titular da pasta poderia comprometer os dividendos políticos que se esperam tirar a um ano das eleições, numa área em que pequenos investimentos conseguem resultados palpáveis e na qual o Bloco de Esquerda faz alguma marcação, como se viu, por exemplo, com a audição parlamentar marcada para esta terça-feira pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para esclarecer a polémica desencadeada em Serralves com a exposição de Robert Mapplethorpe e a demissão do director artístico, João Ribas.

“Saí a meu pedido. Não tenho mais comentários a fazer”, disse Luís Filipe Castro Mendes ao PÚBLICO depois de ter sido anunciado que Graça Fonseca é a nova ministra da Cultura. A verdade é que era há muito um ministro não apenas impopular, mas sobretudo ignorado. Basta recuar alguns dias e olhar para as imagens da entrega ao primeiro-ministro, na quarta-feira, da carta aberta em que 200 artistas protestavam contra o estado das artes plásticas no país para se perceber como as coisas lhe passavam cada vez mais notoriamente ao lado. A somar ao facto de os subscritores da carta terem ido bater directamente à porta de António Costa, como se não existisse um titular da Cultura, o chefe do Governo ainda pôs Castro Mendes a fazer figura de corpo presente na recepção aos artistas. Enquanto o primeiro-ministro trocava piadas com Manuel João Vieira e anunciava, muito bem disposto, a criação de um novo fundo para a aquisição de obras de arte contemporânea, o ministro da Cultura, calado e institucionalmente sorridente, parecia estar completamente à margem da “performance” encenada na Residência de São Bento.

Era a repetição de um filme que já víramos na Primavera, quando eclodiu o movimento de contestação aos resultados dos concursos de apoio às artes e foi o próprio António Costa a anunciar sucessivos reforços financeiros e a tentar apaziguar os descontentes.

