Graça Fonseca substitui Luís Filipe Castro Mendes na Cultura

A chegada de Graça Fonseca ao Ministério da Cultura na remodelação governamental anunciada este domingo significa uma promoção dentro do executivo, onde até agora desempenhava o cargo de secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, e onde foi responsável, nos últimos três anos, pela concretização do Simplex e dos Orçamentos Participativos.

A substituta de Luís Filipe Castro Mendes já trabalhara também anteriormente com António Costa, tendo sido sua adjunta no Ministério da Justiça entre 2000 e 2002, no Governo de António Guterres, e sua chefe de gabinete no Ministério da Administração Interna entre 2005 e 2008, no primeiro Governo de José Sócrates.

PUB

Graça Fonseca foi ainda vereadora da Câmara Municipal de Lisboa com os pelouros da Economia, Inovação, Reforma Administrativa e Educação entre 2009 e 2015, quando Costa presidiu ao município.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nascida em Lisboa em 1971, Graça Maria Fonseca Caetano Gonçalves é jurista, com formação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra entre 1996 e 2000.

PUB

Quando agora chegar ao Palácio da Ajuda, Graça Fonseca tornar-se-á na terceira ministra da Cultura do actual Governo, depois de João Soares, que se demitiu do cargo em Abril de 2016, menos de meio ano após a tomada de posse, e de Luís Filipe Castro Mendes, que parece ter sido sacrificado quase no final de um mandato marcado por várias controvérsias na área da Cultura, a mais marcante das quais terá sido a contestação e o mal-estar provocado, já este ano, pelas decisões da Direcção-Geral das Artes (DGArtes) relativas aos apoios às artes e à criação.

Resta agora saber se o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, que tutela directamente a DGArtes, irá também ser substituído na sequência da presente remodelação ministerial.

PUB