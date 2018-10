Stevie, o robô que assiste idosos

Stevie é um prestador de cuidados a idosos. E é também um robô. Foi criado no Laboratório de Inovação Robótica da Universidade de Trinity, em Dublin, e projectado para interagir com os humanos. Expressa emoções, dança, lembra as pessoas de tomar a medicação, conversa, joga Bingo e canta karaoke. E está em exibição na Maker Faire em Roma, que o PÚBLICO está a acompanhar.

