Uma tempestade sem precedentes na Península Ibérica?

A aproximação de um furacão à Península Ibérica como o Leslie é um acontecimento raro, mas não inédito. Há registo de pelo menos dois eventos semelhantes.

Em Outubro de 1842, um furacão foi detectado a sudoeste da Madeira, tendo a tempestade avançado ao longo da costa de Marrocos até atingir o sul de Espanha e Portugal.

PUB

Em 2005, o furacão Vince chegou à Península Ibérica já como tempestade extratropical (com ventos mais fracos do que um furacão), atingido o Algarve e a província andaluza de Huelva, sem causar vítimas ou estragos significativos.

PUB

Habitualmente, no Atlântico Norte, as tempestades deste tipo formam-se a baixas latitudes em águas tropicais, mais quentes. As águas a oeste de Cabo Verde, bem como a região das Caraíbas, têm condições ideais para a formação de furacões durante o Verão e o Outono.

PUB

Estas tempestades são depois levadas por ventos dominantes para ocidente, curvando gradualmente para norte. As Caraíbas, a América Central e os Estados Unidos (sobretudo a Costa Leste, a Florida e os estados do Golfo do México) são zonas habitualmente atingidas por furacões, bem como os Açores.

As tempestades que sobem a latitudes mais elevadas podem ter a tendência a curvar para leste. No entanto, e sem água quente para as alimentar, tendem a perder potência, deixando de ser classificadas como furacões, e dissipando-se gradualmente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por vezes, estes “restos” de furacões chegam ao continente europeu, nomeadamente às Ilhas Britânicas e à Escandinávia, mas sem causar estragos consideráveis.

Ocasionalmente, estes “restos” também podem chegar à Península Ibérica, como foram os casos da Jeanne em 1998, do Joaquin em 2015 ou do Rafael em 2012.

Já a formação de um furacão na zona leste do Atlântico Norte é mais rara, e a sobrevivência de um furacão nestas águas tendencialmente mais frias é incomum. A trajectória da tempestade Leslie, tal como a do furacão Vince em 2005, é por isso excepcional.

PUB