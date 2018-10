Amamentar em público, mas em privado: eis a missão do banco Heer

Um estúdio de design em Praga, na República Checa, criou um banco destinado à amamentação em espaços públicos. Chama-se Heer e promete assegurar o conforto necessário para as mães cuidarem dos filhos em qualquer lugar.

“Estranhamente, no século XXI, as mães ainda são regularmente forçadas a amamentar os seus bebés em lugares inadequados que muitas vezes são pouco higiénicos e desagradavelmente isolados. Mas isto pode mudar”, escreve o estúdio 52 Hours, responsável pelo projecto, no site oficial.

Nos últimos anos, têm surgido movimentos — como o Normalize Breastfeeding — e campanhas para tentar combater o estigma da amamentação em público. Em Julho último, por exemplo, uma modelo foi notícia quando decidiu dar de mamar durante um desfile da revista Sports Illustrated.

Ivana Preiss e Filip Vasico, os criadores do Heer, explicam, em comunicado, que a ideia surgiu quando ambos testemunharam a vergonha de uma mãe em amamentar em público. Pesquisaram e perceberam que a situação era frequente e o entrave, mais do que cultural, era prático. Enviaram um questionário para mais de 100 mães, em diversos países, e perceberam que não existia uma infra-estrutura do género.

O banco, produzido com materiais reciclados, é rotativo, permite várias posições e balança para tranquilizar os bebés. O desenho garante privacidade às mulheres sem as isolar, tendo um assento para permitir a companhia de alguém — feito a pensar em mães com mais do que um filho. "Encaixa-se onde quer que as mães estejam, porque os bebés podem ter fome em qualquer lugar", dizem Preiss e Vasic, que aguardam "o interesse de entidades privadas e públicas, de vários pontos do mundo".

O nome tem dois significados. Por um lado, significa "ela" em inglês (her), com mais um ‘e’ na escrita. Por outro, procura responder à pergunta mais formulada pelas mulheres em espaços públicos: onde posso amamentar? Neste caso, Heer significa “here” — aqui.

Neste momento, os criadores estão à procura de parceiros e potenciais investidores para iniciar o processo de comercialização. Para já, o 52 Hours pede a todos os interessados para seleccionarem a sua cidade através do site oficial.

