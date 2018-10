Um acidente com um tuk-tuk na Rua Damasceno Monteiro, na freguesia lisboeta de São Vicente, na zona de Alfama, provocou cinco feridos ligeiros, quatro de nacionalidade norte-americana e um português.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, o acidente aconteceu cerca das 10h15, quando o veículo de animação turística se despistou e capotou.

Segundo adiantou, por seu turno, a divisão de trânsito da PSP, o acidente ocorreu no cruzamento da Damasceno Monteiro com a Calçada do Monte.

Do acidente resultaram cinco feridos, todos assistidos no local pelas cinco ambulâncias que foram destacadas, tendo só um dos feridos sido transportado para o hospital de São José.

O trânsito esteve cortado no local até às 11h30, mas já foi restabelecido.

