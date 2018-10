Reformas antecipadas aos 60 anos sem cortes avançam em Outubro de 2019

O Bloco de Esquerda e o Governo estiveram reunidos durante esta madrugada para fechar algumas medidas que farão parte do Orçamento do Estado para 2019. Entre todas, destaca-se a aceleração da terceira fase do regime de acesso às pensões das longas carreiras, que arranca já em Outubro do próximo ano. É um avanço face ao acordo divulgado pelo PCP, que tinha anunciado que esta terceira fase só entraria em vigor em Janeiro de 2020.

Assim, de acordo com o que o PÚBLICO apurou junto do Bloco de Esquerda, quem se reforma aos 60 anos com 40 anos de desconto deixará de sofrer a penalização do factor de sustentabilidade de 14,5%, como acontece actualmente. E já em Outubro de 2019. A segunda fase entrará em vigor mais cedo, em Janeiro de 2019, como tinha sido anunciado pelo Partido Comunista, isto é, quem tiver 63 anos e 40 anos de desconto poderá reformar-se sem cortes daqui a dois meses e meio.

O Bloco de Esquerda marcou para este sábado uma conferência de imprensa onde dará mais pormenores sobre o processo negocial com o Governo com vista ao Orçamento do Estado para 2019, que será entregue no Parlamento na próxima segunda-feira, dia 15 de Outubro. Entretanto, também neste sábado, realiza-se um Conselho de Ministros extraordinário para aprovar a proposta de Orçamento.

