BE: tecto máximo das propinas baixa para 856 euros

A deputada do BE, Mariana Mortágua, anunciou hoje de manhã um conjunto de medidas sobre as quais o partido chegou a acordo com o Governo para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) numa longa reunião com o primeiro-ministro, António Costa, que terminou já na madrugada de hoje.

Na área da educação, a principal medida anunciada foi a redução das propinas no Ensino Superior, que neste momento tem um tecto máximo de 1068 euros e no ano letivo de 2019/2020 passará a ser de 856 euros, uma redução de 212 euros por ano.

Esta é uma das decisões que saiu da reunião entre o Governo e o Bloco desta madrugada, juntamente com a aceleração das últimas duas fases do regime de acesso às reformas antecipadas.

Outra decisão divulgada por Mariana Mortágua na conferência de imprensa foi a descida do IVA dos espectáculos culturais de 13% para 6%, recuperando a fasquia que estava em vigor antes do período de ajustamento liderado pela troika.

