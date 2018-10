“Regime de Malabo deve milhões a empresas portuguesas”

Contrariamente ao publicado na pág. 6 do jornal PÚBLICO de 2018.10.11, a Prospectiva SA, de Luís de Oliveira Brito, não saiu da Guiné Equatorial.

A Prospectiva GE, subsidiária da Prospectiva SA em Portugal, constituída em Malabo em 2010, executou vários trabalhos de engenharia (fiscalização e projeto) e tem adjudicado na capital do país uma das obras mais importantes – a supervisão da construção do Campus Universitário de Malabo.

A crise em que o país mergulhou a partir de 2015 limitou seriamente a atividade das empresas, em particular, das empresas portuguesas. A Prospectiva GE não foi exceção e, devido ao elevado montante da dívida do Estado, suspendeu a sua atividade de supervisão do Campus Universitário em novembro de 2017, comunicando através de ofício datado de 2017.11.15 e dirigido ao seu cliente – o organismo público Geproyectos – que os trabalhos estariam suspensos até ser ressarcida dos valores em dívida.

Agradecemos a correção do texto uma vez que não é intenção da Prospectiva sair da Guiné Equatorial.

Luís de Oliveira Brito

Administrador da Prospectiva SA

