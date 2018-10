Melo Gouveia sobe mais de 60 lugares em Walton Heath

Ricardo Melo Gouveia foi dos melhores, sexta-feira, na segunda volta do Sky Sports British Masters, prova do European Tour que decorre no Walton Heath Golf Club, em Surrey, Inglaterra.

As condições estavam difíceis, muito frio e vento forte, mas o português entregou um cartão com 70 pancadas, 2 abaixo do Par, subindo 63 posições para os 43.ºs, com um total de 146 (tinha feito 76 a abrir), 2 acima do par.

A segunda jornada foi interrompida ao anoitecer, quando quase todos tinham já terminado, e será retomada sábado pelas 8h.

A marca de Melo Gouveia só foi superada por três jogadores, pelo menos hoje, já que o francês Julien Guerrier seguia com -3 na volta à hora da suspensão, após 15 buracos, e empatado em segundo com o inglês Matt Wallace (67-72), ambos com um agregado de -5 e a três pancadas do inglês Eddie Pepperell, que lidera com 136 (67-69), -8.

Além de Pepperell, só Jordan Smith (69) e Lucas Bjerregaard (67) fizeram melhor que o português.

No Challenge Tour, na China, Pedro Figueiredo também está a fazer uma boa prova no Hainan Open, mesmo que hoje tenha caído dos 6.ºs para os 15.ºs ao juntar um 71 ao 68 inaugural, para um total de 139 (-3) no Sanya Luhuitou Club, em Sanya City, Hainan. Filipe Lima falhou o cut nos 90.ºs, com 149 (76-73). Lidera o finlandês Kalle Samooja com 131 (65-66), -13.