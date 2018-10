Henry está confirmado no Mónaco e terá adjunto português

O Mónaco anunciou neste sábado que Thierry Henry será o novo treinador do clube, com um contrato válido por três temporadas. O sucessor de Leonardo Jardim no comando do plantel terá, porém, um português na equipa técnica: João Tralhão, que nos últimos se notabilizou nas camadas jovens do Benfica.

Aos 41 anos, Henry está de regresso ao Mónaco, agora com novas funções. O antigo avançado representou os monegascos de 1993 a 1999 (fez 141 jogos e apontou 28 golos) e a partir de segunda-feira começará a trabalhar com a equipa, com o objectivo de a resgatar do fundo da tabela da Ligue 1, onde ocupa o antepenúltimo lugar.

Desde 2016 que o antigo avançado francês integrava a equipa técnica da selecção belga, encabeçada por Roberto Martínez, tendo feito parte da campanha que conduziu a Bélgica ao terceiro lugar no último Mundial. Agora, o desafio é outro e traz ainda maiores responsabilidade, na qualidade de "timoneiro".

"Quero agradecer ao Mónaco o facto de me dar a oportunidade de treinar esta equipa, num clube que é tão especial para mim. Estou muito feliz com o regresso e determinado a enfrentar os desafios que temos adiante. Mal posso esperar para começarmos a trabalhar", declarou o treinador, ao site do clube.

Ao seu lado, Henry terá Patrick Ampadu, que treinava na academia do Arsenal, e o português João Tralhão, de 38 anos, que nas últimas épocas contribuiu para as boas campanhas do Benfica na UEFA Youth League e que até agora liderava o projecto de sub-23 dos "encarnados".

