Gibraltar vence pela primeira vez em jogos oficiais

Fez-se história em Ierevan: pela primeira vez desde que é reconhecida pelos organismos internacionais, a selecção de Gibraltar venceu um jogo competitivo. E foi também o primeiro triunfo fora de portas para a equipa gibraltarina, que se impôs à Arménia graças a um golo solitário de Joseph Chipolina.

Este é o terceiro triunfo da história de Gibraltar, mas o primeiro num encontro a valer pontos. Após vencer jogos particulares contra Malta (em Junho de 2014) e Letónia (em Março deste ano), ambos na condição de visitado, Gibraltar estreou-se a vencer em partidas oficiais. Na terceira jornada do Grupo 4 da Liga D da Liga das Nações, os gibraltarinos colocaram um ponto final a uma série negativa: todos os 22 jogos competitivos que tinham disputado haviam terminado em derrota.

Frente a uma Arménia que tem como principal estrela Mkhitaryan, futebolista que actualmente representa o Arsenal mas já passou pelo Manchester United e Borussia Dortmund (Ghazaryan, do Desportivo de Chaves, também foi titular), Gibraltar não se deixou intimidar e após uma primeira parte sem golos, adiantou-se no marcador aos cinco minutos do segundo tempo. Mkoyan fez falta sobre Lee Casciaro e, no penálti correspondente, Joseph Chipolina marcou um golo que viria a revelar-se histórico.

Foi preciso sofrer, mas a equipa comandada pelo uruguaio Julio Ribas resistiu a tudo. As estatísticas oficiais da UEFA deixam à vista a pressão feita pela Arménia: 23 remates (dos quais nove enquadrados com a baliza), 72% de posse de bola e um total de 548 passes completados (contra 89 dos gibraltarinos). Mas Kyle Goldwin foi gigante na baliza e contribuiu para segurar o primeiro triunfo em jogos oficiais da história desta selecção.

Enquanto os jogadores de Gibraltar se abraçavam no relvado, alguns deles em lágrimas, os futebolistas arménios retiravam-se para os balneários, comprometidos face a um resultado historicamente negativo para a sua equipa.

Tanto Gibraltar como a Arménia voltam a jogar já na próxima terça-feira partidas do Grupo 4 da Liga D da Liga das Nações: os gibraltarinos recebem o Liechtenstein enquanto os arménios defrontam, novamente em casa, a Macedónia.

