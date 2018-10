FC Porto vence no pavilhão da Ovarense

O FC Porto venceu este sábado a Ovarense, por 76-79, em Ovar, em partida da 2.ª jornada da 1.ª fase da Liga Portuguesa de Basquetebol, somando quatro pontos que lhe garantem a liderança, repartida com a Oliveirense.

A Ovarense concluiu o primeiro período no comando (25-18), mas não resistiu à reacção do FC Porto, que se colocou em vantagem ao intervalo (39-42).

“Não entrámos bem, revelámos alguma ansiedade e fomos surpreendidos pela agressividade da Ovarense, mas reagimos bem e fizemos dois períodos defensivamente muito bons. Se a percentagem de lances livres da minha equipa fosse a habitual, não chegávamos ao fim tão apertados”, declarou o treinador Moncho López, ao site do FC Porto.

A Oliveirense, campeã em título, impôs-se no pavilhão do Imortal, por 76-95, confirmando a liderança da prova ao lado do FC Porto, enquanto o Terceira Basket se superiorizou, por 74-77, ao Lusitânia.

