Desp. Aves risca Rio Ave da Taça da Liga

O Desp. Aves venceu este sábado o Rio Ave, por 3-0, em jogo antecipado da segunda jornada da Taça da Liga, assumindo a liderança isolada do Grupo A, com mais um jogo e um ponto do que o Benfica.

O Rio Ave, infeliz na capítulo da finalização (com dois remates ao poste) ficou definitivamente afastado das meias-finais da prova, restando-lhe um jogo para se despedir da competição, frente ao Paços de Ferreira.

PUB

Derley deu vantagem ao Desp. Aves (36'), com um golpe de cabeça que se revelaria fatal para as aspirações dos visitantes, depois de Furtado ter rematado ao ferro. Também de cabeça, em recarga a remate de Derley, Braga (78') ampliou a vantagem avense. O estreante Ricardo Rodrigues (88') encerraria as contas na sequência de uma falta prontamente cobrada por Vítor Gomes, isolando o avançado da equipa sub-23, que correspondeu com um potente e colocado remate.

PUB

O Desp. Aves lidera o grupo, com 4 pontos, podendo apurar-se automaticamente para a final four caso vença o Benfica na terceira jornada.

PUB

PUB